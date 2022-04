Aurélie CHABEAUD

Docteur ès Sciences pour l'ingénieur, je suis initialement spécialisée dans le domaine de la valorisation des co-produits agroalimentaire.



Également militante en faveur d'une consommation responsable et d'une agriculture durable, j'ai aidé au développement de l'AMAP de Quimperlé (29) puis fondé l'AMAP de Mauves sur Loire (44) regroupant 74 familles et 10 producteurs locaux (http://amapdemauvessurloire.free.fr/ ).



Coordinatrice régionale de l'association Terre de Liens Pays de Loire pendant 4 ans, j'ai été formé à l'animation de vie associative et à l'accompagnement du bénévolat. J'ai également perfectionné mes compétences en communication.



Me voilà, aujourd'hui, Responsable de la Vie Coopérative pour la délégation Nantes de la Nef.









Mes compétences :

Développement durable

Gestion de projet

Animation de vie associative

Finance solidaire

Communication