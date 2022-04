Aurélie CHARLES

Mon aisance relationnelle et ma réactivité me permettent d’exercer efficacement mon métier d'assistante et d’être ainsi un élément moteur dans le bon fonctionnement d’un service commercial.

Coordinatrice entre les services, j’assure un rôle d’interface privilégié entre les clients et les responsables commerciaux. Mes principales missions sont de m’assurer du respect des procédures administratives et financières, de la conformité des modalités contractuelles, de traiter les commandes de la facturation à la livraison et de mettre à jour les tableaux de bords.







Mes compétences :

Communication

Organisation

Développement durable

Aisance relationelle

Gestion de projet

Comptabilité

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel