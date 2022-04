Aurelie CHAUDIEU

J'ai découvert le monde de la solidarité internationale en 1999 lorsque j'étais étudiante en BTS tourisme. Alors que le tourisme éthique était encore peu relayé, j'ai dédié mon mémoire aux alternatives d'un tourisme responsable. Tout en exerçant dans le tourisme, j'ai été bénévole chez Artisans du Monde et je me suis engagée pour la promotion d'un commerce mondiale juste et équitable. Ce parcours initiatique a été complété par la reprise d'études supérieures, en 2002, dans le domaine de la solidarité internationale.



Passionnée de voyages itinérants (dont un tour du monde avec projet associatif effectué en 2008-2009) et des cultures du monde, et travaillant depuis plusieurs années dans un milieu interculturel, j’ai aujourd’hui une vision très complète de notre monde qui me permet d’exercer mon métier avec flexibilité et efficacité tout en m’adaptant aux spécificités locales et aux exigences des missions qui me sont confiées.



La diversité de mes expériences professionnelles dans les secteurs du tourisme, des affaires européennes, du développement et de la jeunesse, consiste en un atout que je mets à profit de tous les nouveaux défis que j'entreprends.



Mes compétences :

développement

ONG

international

collectivités territoriales

éducation

tourisme

gestion de projet

europe