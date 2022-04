Aurélie CIGNOLO

Je recherche un poste de gestionnaire paie/SIRH en CDI.



Depuis 5 ans grâce à mes formations en alternance, j'ai pu acquérir des bonnes connaissances dans le domaine des ressources humaines, en paie plus particulièrement, développer mon esprit relationnel, de m'adapter au sein d'une équipe grâce à un caractère travailleuse, rigoureuse et d'entre - aide auprès des collaborateurs.



Mes compétences :

travail en

Prise d'initiative

Rigoureuse dans la vie professionnelle

Autonome et très curieuse !

dynamique