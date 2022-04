Aurelie CLEMENT

Développement social local:

•Coordination et accompagnement de projets

•Bilan et évaluation de projets

•Élaboration de diagnostics

•Développement et animation des partenaires

•Conduite de réunion

•Assistance et conseil auprès des élus

•Travail en concertation et en complémentarité avec des équipes

•Gestion administrative et financière de budgets

•Gestion du Fonds Social Européen

•Sensibilisation à la Lutte Contre les Discriminations

•Connaissance des projets européens Leonardo et Grundtvig

Animation:

•Intervention directe en face à face pédagogique avec un public

•Conduite de séances et choix de contenu d’enseignement adaptés au public et au milieu

•Encadrement et animation d’activités physiques et sportives en toute sécurité