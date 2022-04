Aurélie CLÉMENT

Ingénieure INPG, j'intègre en 2002 le bureau d'étude Allemand IST Anlagenbau GmbH, dédié au séchage solaire des boues d'épuration et associé avec la multinational française Degrémont. J'exerce alors des missions successives en R&D, suivi de process et enfin de technico-commerciale.

En 2007, je deviens chef de projet chez Infraes à Barcelone, société de conseil en ingénierie pour la planification et le développement de grandes infrastructures du transport. J'y acquière l'ensemble des compétences en coordination et conduite de projets.

A l'été 2015, de retour en France dans la région de Strasbourg, je mets à profit cette période de repositionnement de carrière pour compléter ma formation en gestion de projet et en langues et rester à l'écoute du marché.

En Avril 2016 j'intégre le bureau d'étude Zink Ingenieure GmbH en tant que responsable de supervision de chantier.



Mes compétences :

Travail d'équipe et partage des connaissances

Gestion de projet

Environnement

Eau et assainissement

Infrastructure routière

Étude de demande transport

Infrastructure ferroviaire