Aurélie DAHAN

Aurélie Hot dirige le cabinet d'expertise comptable "Compta conseil", qu'elle a créé en 2012.



Expert-comptable diplômée, elle est membre de l'Ordre des Experts Comptables. Après plusieurs années d'expérience passées en cabinet dans la région Midi-Pyrénées, Aurélie Hot lance sa propre activité en démarrage ex-nihilo.



Elle possède une très bonne connaissance du tissu économique régional, que ce soit en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées ou Auvergne. Les clients qu'elle accompagne proviennent de corps de métiers variés : restauration, commerce de détail, professions du corps médical, prestations informatiques, garage, etc.



Son expertise en matière de comptabilité, fiscalité et création d’entreprise est très appréciée par les clients du cabinet. La relation est toujours basée sur la confiance, la qualité des échanges et le conseil : l’accompagnement de nos clients est donc sa priorité.



A propos du cabinet Compta conseil :



Mes compétences :

Création d'entreprise

Conseil et accompagnement

Fiscalité

Expertise comptable

Déclarations sociales et fiscales

Paye

Business plan

Liasse fiscale

Conseil juridique

Optimisation impôt sur le revenu

LMNP / LMP