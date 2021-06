Aurelie DALLOT

Passionnée par les problématiques liées au Management et à la "Ressource Humaine" dans l'entreprise, je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste en région bordelaise pouvant nécessiter des déplacements hebdomadaires sur le territoire national ou à l’international.



Différentes opportunités professionnelles m’ont permis de travailler depuis 8 ans sur des fonctions supports de l’entreprise (Trésorerie, Export, Logistique, Ressources Humaines).



De par mon expérience opérationnelle et transverse, je considère la fonction Ressources Humaines comme un Business Partner et conseiller interne, dont le rôle est dans un environnement économique où qualité et rentabilité sont indispensables, d’être créatrice de valeur.



Si mon expérience dans des groupes internationaux m’a permis d'acquérir une véritable culture de l’amélioration continue et du sens du résultat, intégrer une PME multi-site m’a permis d’être polyvalente et pragmatique.



Mon expérience RH étant celle d’une généraliste, je suis ouverte à ce type de poste mais aussi prête à me spécialiser sur des postes en recrutement ou en développement des Ressources Humaines (gestion des compétences, formation, ingénierie pédagogique, conseil).



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Communication

Conseil

Disciplinaire

Droit

Droit social

golf

GPEC

Management

Organisation

Recrutement

Rémunération

Ressources humaines

Sens du contact