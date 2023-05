Aurélie ESNEAU

Vous recherchez une collaboratrice proactive, sachant s'adapter à tout type de situation même les plus complexes face à une clientèle professionnelle et/ou particulière.



Ne cherchez plus, j'ai le profil qu'il vous faut.



Diplômée d'un Master 2 en Management des médias et de la communication, je souhaite mettre à votre service mes compétences et une polyvalence avérée.

Mes qualités d'écoute et adaptabilité me permettent d'occuper des fonctions commerciale ou de service clientèle, quel que soit votre secteur d'activité.



Enthousiaste et rigoureuse, je suis particulièrement à l'aise pour les échanges commerciaux. Il me tient à cœur de conseiller et fidéliser la clientèle tout en respectant les objectifs qualitatifs et financiers. J'apprécie également le travail en équipe et les challenges.



Mobile sur la France entière et à l'international, mon niveau d'anglais me permets de travailler dans cette langue. J'apprends actuellement la langue japonaise et ai des notions d'espagnol et d'allemand.



Je suis aussi ouverte aux diverses opportunités relatives aux médias et à la gestion de projets web et audiovisuels.



Je vous invite à consulter mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/aurelie-esneau



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Relation clients

Management de projets

Comptabilité de premier niveau

Communication

Communication externe

Développement commercial

Marketing relationnel

Rédaction web

Développement web

Gestion de la relation client