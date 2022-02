Polyvalente, rigoureuse et dotée dun esprit vif, je suis passionnée par mon travail de webmarketeur et de gestion de projets.

Orientée clients et affamée de chiffres, après 6 ans en tant que Responsable e-Commerce, je suis actuellement en poste en tant que Marketplace Operations Manager. En veille constante sur les innovations et les tendances liées à ma profession, jai pour ambition de devenir une référence dans mon domaine.