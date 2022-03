Aurélie JEAN

Ayant récemment déménagé dans la Région Nord, je souhaite poursuivre ma carrière professionnelle dans le milieu bancaire en tant qu'analyste crédits/chargée d'études.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Conseil

Risque de crédit

CURIOSITE ET PERSEVERANCE

Synthèse et reporting

Rédaction

Anticipation de ce qui doit etre fait

Organisée et sérieuse

Réactivité et esprit d'équipe

Gestion de patrimoine

Droit fiscal

Banque privée

Banque de réseau