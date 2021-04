Aurélie MOTHÉ

Forte d'une expérience de 13 ans en recherche médicinale dont 11 dans l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui mon parcours professionnel met en exergue deux secteurs : le médical et le commercial.



Déterminée à trouver un poste qui alliera ces deux domaines, je reste à l'écoute de toute opportunité.



Mes parcours professionnel et personnel reflètent mon goût pour les défis à relever et ma capacité d’adaptation.



Mes compétences :

Pugnacité

Autonomie

Animation de formations

Détermination

Relationnel

Analyse des besoins

Communication scientifique

Commerce B2B

Vente