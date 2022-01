Aurélie MUSCHITZ

Savoir-faire :



Formation :

-Enseignement second degré et universitaire

-Encadrement de stagiaires recherche





Aide à lélaboration de sujets de recherche :

-Veille scientifique et technologique

-Définition dobjectifs, planification et suivi des projets

-Travail en équipe et collaboration avec des partenaires extérieurs



Soutien scientifique sur la phase dexpérimentation :

-Cultures végétales, échantillonnage

-Développement et optimisation de protocoles expérimentaux

-Tests et essais (extraction, purification, dosage et caractérisation de biomolécules, mesures physiologiques)

-Gestion de laboratoire (devis et commandes de produits et matériel, suivi de maintenance des installations)



Exploitation et communication des résultats :

-Mise en forme, analyse et interprétation des résultats

-Rédaction de rapports d'activité

-Diffusion des résultats (publications internationales, congrès) et vulgarisation (grand public)



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Biochimie

Biologie végétale

Culture cellulaire

Biologie moléculaire