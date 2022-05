Nairaud DANIEL

Depuis près d'un quart de siècle, je mets toute mon énergie et mon expertise au service d'une cause très simple à concevoir dans ses objectifs mais presque vaine quant à l'obtention du plus petit résultat mesurable : faire en sorte que chacun d'entre-nous vive heureux, en bonne santé, et le plus longtemps possible !



La piste que j'ai trouvée pour servir cette noble cause avec un peu d'efficacité est de réfléchir à notre manière de nous nourrir car, sans aucun doute, le simple fait de manger peut être assez favorable à la santé et au bien-être, ou à l'inverse très défavorable.



C'est tout l'objet du Fonds français pour l'alimentation et la santé qui collecte des fonds pour les allouer à trois missions d'intérêt général :

- développer les connaissances sur les liens entre alimentation et santé en permettant que des recherches soient conduites ;

- participer activement à la prévention dans le but de favoriser les comportements alimentaires favorables à la santé ;

- participer au dialogue science-société en diffusant des connaissances validées.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Santé