Claire BOMBA

Je suis diplômée d'une maîtrise en science de l'éducation et de la formation pour adultes avec une option encadrement conseil et orientation (juin 2012) durant laquelle j'ai fait un travail de recherche sur l'orientation des publics jeunes (en particulier sur le rôle des professeurs principaux dans les choix d'orientation des élèves de troisième). Depuis mon diplôme, j'accompagne bénévolement des demandeurs d'emploi, je les écoutes et parle avec eux des différentes pistes qu'ils envisagent au sein de l'association Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Je recherche aujourd'hui des postes de conseillère en insertion, mais également des postes de chargée de mission dans les domaines de l'orientation, de la formation et de l'emploi des publics.



Mes compétences :

Accueil des publics multiculturels

Animation de groupes

Accompagnement à l'emploi

Orientation scolaire et professionnelle

Coaching individuel

Maîtrise des outils informatiques

Techniques d'entretien

Orientation des jeunes et des adultes

Recherche d'emplois

Contact avec des clients /fournisseurs

Social