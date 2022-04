Aline BOMBA

Actuellement en poste dans un OPCA / OPACIF en tant que Responsable des dispositifs d’emploi, métiers et parcours, je suis en charge du pilotage de la nouvelle activité d’information et de conseil des salariés et des demandeurs d’emploi (le conseil en évolution professionnelle – CEP).



Outre cette mission centrale :

• J’anime une équipe une plateforme de services aux salariés : plateforme téléphonique, accueil physique, services en ligne sur le site sur toutes questions relatives aux métiers, aux formations et certifications de l’ESS, au Conseil en évolution professionnelle et sur tous les dispositifs de la formation professionnelle continue

• Je réalise l’analyse qualitative et quantitative des actions proposées dans le cadre de l’offre de services salariés

• Je construis et je propose des outils opérationnels (tableaux de bord, référentiels, fiches d’aide à la décision, …)

• Je coordonne les projets et partenariats nationaux et inter régionaux avec les différents acteurs impliqués dans le cadre du conseil en évolution professionnelle (FPSPP, APEC, missions locales, Agefiph, l’ANLCI…)

• Je représente Uniformation au comité éditorial du site « Orientation pour tous » de Centre Inffo



Pour la mise en œuvre de ceux-ci, je dirige une équipe de quatre personnes et je coordonne les différentes phases opérationnelles avec les autres départements supports de l'entreprise.



Femme de projets et de dialogue, j'ai pu prouver lors de mon parcours professionnel, la réalisation de nombreux projets aboutis et qualitatifs ainsi que l'adhésion nécessaire des acteurs impliqués.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Conseil aux entreprises

Formation

Gestion administrative et financière

Ingénierie

Ingénierie formation

Management

Management d'équipe

Management de projet

Négociation

Pilotage de projets transverses