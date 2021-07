Aurelie QUENEHERVE

Au sein de ces 10 années d'expérience dans la

grande distribution spécialisée, comme Manager j'ai eu de nombreuses responsabilités, développant à la fois mon esprit service client et ma capacité d'encadrement.



Cela m'a permis d'être compétente sur l'ensemble des aspects du management des hommes, le sens stratégique d'un concept commercial, la performance des objectifs.



Sens des responsabilités, prise d'initiatives, écoute,orienté vers l'action et le défi sont les traits qui me caractérisent.



Cordialement



Aurélie QUENEHERVE



Mes compétences :

Ambition

Garantir ses engagements

Mener des projets

Rigoureuse

travail en équipe

Service client

Connecté