Louis QUÉNÉHERVÉ

Suite à ces deux ans passés au sein du département Controlling chez Valeo/Leoni, j ai pu développer mes compétences et mon attrait pour les diverses activités que l’analyse financière et le contrôle de gestion supposent.



En effet, les activités enclin à ce poste, résolument tournées vers l'amélioration des performances et vers la recherche de zones d'optimisation possibles, m'ont permis d’acquérir une vision transversale et relativement globale, me permettant, je pense, de m’orienter vers des postes allant de l’analyse financière, au contrôle de gestion industriel en passant par le contrôle des coûts ou des projets.



Dans le cas où mon profil retiendrait votre bienveillante attention, je reste bien entendu à votre entière disposition pour toute précision sur mon parcours, mon cursus ou toute autre renseignement complémentaire, pouvant vous être utile.



Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter mon cv en ligne via le lien:



Mes compétences :

Accounting

Consolidation

Contrôleur de gestion

Cost controller

Finance

Finance & accounting

Financial analyst

Italy

MBA

Microsoft Project

Reporting