Mes expériences passées mont permis de varier mes compétences et de démontrer ma capacité dadaptation : chargé de projet, encadrement technique, recette, assistance à maîtrise douvrage, conception détaillée et développement.

Jai acquis une expertise technico-fonctionnelle sur HR Access notamment sur le module formation et la paie.



Mes compétences :

HR Access

Gestion de projet

ERP