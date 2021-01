Aurélie ROCQUENCOURT

Véritablement passionnée par le monde du textile, de la mode et de la décoration, mon objectif premier est la satisfaction du client : le comprendre, anticiper ses besoins, lui fournir le produit parfait dans les meilleurs délais.

Pour cela mon investissement est complet à tous les stades : négociation, achats, suivi de production puis des livraisons, suivi des besoins en réassorts et analyse des performances. Avec un rôle quotidien d'interface entre les différents intervenants au sein de l'entreprise et les fournisseurs étrangers ; le tout dans un état d'esprit positif afin de garantir des relations commerciales pérennes avec les partenaires.



Mes compétences :

Développement produit

Sourcing

Textile

Mode

Distribution

Achats

Management

Négociation

Marketing

Gestion des stocks