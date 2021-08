Aurélie TOYON

Diplomée de l'EAP 95 j'ai ensuite decidée de devenir maquilleuse studio, metier que j'ai exercé pendant 7 ans.

J'ai souhaité ensuite évoluer vers un métier combinant ma créativité et ma formation initiale, j'ai repris des études à l'Institut Francais de la mode en 2003, dans le but de rejoindre plus facilement le monde de l'entreprise.

J'ai été recrutée par l'Oreal en tant que chef de produit international sur les collections maquillage de la marque Armani cosmetics.

En 2007 j'ai saisi l'opportunité de lancer et developper une nouvelle marque de maquillage chez Thierry Mugler Parfums.



De juillet 2010 à aout 2011, j'ai travaillé en tant que chef de groupe sur Thierry Mugler Beauty et sur la licence de parfums et de maquillage Swarovski, lancée en avril.



Depuis septembre 2011 je suis retail education manager sur la ligne de maquillage Giorgio Armani cosmetics. Je developpe les outils de formation internationale de la marque suis l'expert maquillage de la marque et forme les responsables de formation locaux.



Je dispose de solides compétences en stratégie marketing luxe, en developpement produit. j'ai une connaissance approfondie du milieu de la mode et de la photographie. Je suis experte en maquillage que je complete avec une nouvelle experience pedagogique. Par ailleurs j'ai developpé des compétences en management et en gestion de projet. Je suis trilingue francais anglais allemand



Mes compétences :

Luxe

Cosmétique

Marketing