Aurélien CADOZ

5 années dexpérience au service du 2ème constructeur de Véhicules Industriels européen puis 4 ans chez le 2ème équipementier automobile mondial mont permis de développer une solide expertise marketing dans le domaine de laprès-vente automobile.



Passionné par la découverte et animé dun goût prononcé pour le développement, jai rejoint CNH Industrial en mars 2019 afin de participer au développement du programme européen de pièces de rechange reconditionnées pour machines agricoles et engins de construction.



Cette nouvelle étape de ma carrière me permet ainsi de renforcer mes compétences en marketing stratégique tout en contribuant au développement de cette activité davenir à fort potentiel, en phase avec les enjeux environnementaux de notre époque.



Mes compétences :

Management

Négociation commerciale

Études marketing

Conduite de projet

Études qualitatives

Conduite de réunion

Communication

Marketing opérationnel

KPI

Enquètes de satisfaction

Enquête qualitative

Microsoft Excel

Gestion de produit

Mix Marketing

Veille documentaire

Géomarketing

Vente directe

Visioconférence et audioconférence

Microsoft PowerPoint

Étude de marché

Marketing stratégique

Merchandising

Veille concurrentielle

Commerce B2B

Trade marketing

Accompagnement de projet

Microsoft MapPoint

SAP

Ethnos

Adobe Photoshop

Automobile

Grande distribution

Sphinx

Microsoft Outlook

BW analysis

Promotion des ventes

Microsoft Word