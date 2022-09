Aurélien Collinet

Madame, Monsieur,



Diplômé d'un Master professionnelle en didactique des langues avec la spécialité apprentissage et acquisition des langues, mon cursus est complet car il comprend tous l'éventail de l'enseignement du français comme langue étrangère:FLE, FLI, FOS et FOU.

J'ai enseigné le français à titre bénévole ou en tant que salarié à l'université, dans un lycée professionnel, dans des collèges en français langue maternel, et dernièrement à l'Alliance française de Xi'an durant deux ans. En prenant en compte les cours bénévoles, je totalise une expérience de cinq ans dans ce domaine. J'ai également une expérience professionnelle de cinq ans dans l'initiation aux sports qui a été ma première formation. Fort de toutes ces expériences, je recherche actuellement du travail sur le territoire français, et je serai enchanté de mettre à votre disposition mes compétences en la matière.



Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Aurélien Collinet



Mes compétences :

Français Langue Etrangère

Maîtrise de l'anglais C1

Connaissance de l'italien au niveau A2

Habilitations DELF et DALF

Connaissance de tous les publics

Connaissance de l'utilisation du TBI

Conception de cours en FLE/FLI/FOS/FOU