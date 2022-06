Aurelien DHAZE

Né en 1975, j’ai effectué une grande partie de ma scolarité au Lycée Militaire d’Autun (Saône et Loire), mes études supérieures à l'université de Cannes et Nice ou j’ai obtenu un master Marketing, Négociation et Gestion des Entreprises à L’IDRAC.

J’ai été chargé du marketing sportif de la coupe du monde France 98 puis du sponsoring de France Galop (société mère des courses hippiques françaises)

En 2002 je débute ma carrière immobilière comme négociateur indépendant. C’est après une année probante que je décide de créer ma propre structure avec une équipe commerciale de 6 négociateurs. En 2009 je vends ma structure immobilière pour aller m’installer au Mexique à La Paz situé en Basse Californie du Sud ou je développe des complexes hôteliers et résidentiels. Durant ces 3 années, je reste associé dans une agence immobilière qui utilise Dynatel Immobilier depuis ses débuts.

En juin 2012 et mon retour en France, j'intègre La société Dynatel et je suis en charge de développer l’activité de Dynatel Immobilier dans la région Rhône Alpes et la Suisse.

Fort de mes multiples expériences je suis aujourd'hui expert dans mon domaine et j'use de toute ma pedagogie pour transmettre mon savoir-faire aux commerciaux .



Mes compétences :

VENTE B to B

Relation clients

Négociation

Développement commercial