Notre agence est née en Août 2014 sur Annecy suite au projet de croissance externe de l'agence IMMOBILIS OYONNAX.

Nous souhaitons nous développer sur la transactions de biens d'exception, de produits de défiscalisation ( avec en plus un partenaire sur les DOM TOM pour ces produits), fonds de commerce, réhabilitation de bâtiments industriels et recherche de terrains pour nos partenaires constructeurs.

Notre secteur : l'Ain pour l'agence d'Oyonnax, la Haute Savoie et le Rhône pour l'agence d'Annecy.

Vous êtes investisseurs ? Notre équipe est spécialisée dans la "chasse de biens" personnalisée.Vous n'avez pas de temps à perdre en visites improductives ; nous ciblons les besoins pour vous obtenir les biens précis.

Nous recrutons également des agents commerciaux sur Annecy pour agrandir notre équipe actuelle.

N'hésitez pas à nous contacter .

Elodie ROYER





Mes compétences :

Recouvrement de créances

Immobilier