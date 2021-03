Aurélien HENRY

Référenceur Web, je suis en mesure de proposer une prise en charge globale d’un site Internet, de sa création, son développement jusqu’à la valorisation de celui-ci sur tous les moteurs de recherche.



Dans le cadre de mon poste, je gère près d’une centaine de sites clients et maîtrise à la fois les techniques en lien avec le référencement naturel ainsi que celles des liens commerciaux (Google AdWords).



Ma passion pour l’informatique et les nouvelles technologies font de moi une personne qui aime apprendre, créative et très adaptable.



En contact avec la clientèle, je suis doté d’un bon relationnel et à l’écoute des besoins des clients que j’accompagne.



Mes compétences :

HTML

CSS

Javascript

JQuery

PHP

Linux/UNIX

SEO/SEM

SMO

Référencement naturel

Référencement

SEO

LAMP

Web analytics

HTML 5

Gestion clients

Google Adwords