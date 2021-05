Consultant AMOA depuis 5 ans au sein du groupe Novedia, et désormais senionr, j'affectionne particulièrement les aspects relationnels, je tends aujourd'hui vers la gestion d'équipes AMOA, afin de pouvoir profiter de mon expérience sur des projets de plus en plus ambitieux.



Mes compétences :

Pilotage projet

Pilotage cellule AMOA

Ms project

Recueil de besoins

Rédaction SFD

Qualification logicielle