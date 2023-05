Aurélien PAILLER

Après une formation de base dans l'agroalimentaire, j'ai suivi une spécialisation sur les Systèmes de Management (Qualité, Sécurité, Environnement).

Fort de premières expériences dans l'agroalimentaire, puis dans une institution financière publique, j'ai rejoint en 2004 le Groupe VINCI Energies en tant que Responsable Qualité Sécurité Environnement dans des entreprises de la marque CITEOS (Eclairage public, signalisation lumineuse tricolore, illuminations festives, mise en valeur de patrimoine, réseaux électriques) : LESENS IdF Cités (93 et 94), LESENS Equipements Collectifs (77), Michel FERRAZ SA (92).

Au cours de ces 6 premières années j'ai assuré le suivi des Systèmes de Management Qualité et des Plans d'Actions Sécurité des entreprises. La découverte du secteur des Travaux Publics a été pour moi un vrai coup de coeur par la richesse des relations humaines et la réalité des chantiers. Je citerai également des temps forts : l'obtention du Label Diversité pour l'entreprise pilote du Groupe VINCI Energies, le pilotage d'une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises et la participation à la définition d'indicateurs environnementaux en étroite collaboration avec la Fédération Nationale des Travaux Publics et l'obtention du Label Efficacité Energétique du SERCE.

J'ai eu l'opportunité d'animer les formations "Monteurs Electriciens" de CITEOS pendant 2 ans pour sensibiliser les personnels sur les bonnes pratiques (Sécurité, Image de marque et Développement Durable).

Lors de ma dernière année chez CITEOS, j'ai pu participer à 2 projets d'envergure (PAQ, PPSPS,PAE) : le Marché à performance énergétique de la Ville de Paris (Installations d'éclairage public et signalisation lumineuse tricolore) et le Tramway T3 sur Paris.

Actuellement dans l'entreprise Générale de Maintenance (ACTEMIUM / Groupe VINCI Energies), j'assure le suivi du Système de Management Qualité / Sécurité et accompagne les Responsables d'Affaires et Responsables de Contrats sur les problématiques Sécurité rencontrées sur les sites clients pour lesquels nous assurons la maintenance des moyens de production (aéronautique, automobile, transports, logistique). J'y ai piloté la démarche de certification OHSAS 18001 / ISO 9001 qui s'est concrétisée par une Double Certification en décembre 2013. Je poursuis actuellement le déploiement d'un portail collaboratif et la dématérialisation du référentiel documentaire et des flux d'informations de l'entreprise.



