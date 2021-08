Anne Gael EUDO

Aujourd'hui, mon parcours m'a donné des compétences dans les domaines suivants :



En Recherche et développement :

- recherche de nouveaux additifs, ingrédients et emballages et qualification industrielle,

- veille sur les innovations du secteur, veille réglementaire,

- rédaction de fiches technique, cahier des charges, étiquetage conforme INCO.



En achat :

- sourcing matière et référencement fournisseur

- audit fournisseur



En qualité :

- mise en place de système dassurance qualité,

- obtention d'agrément sanitaire et de certification IFS et ISO 22000,

- management d'une équipe.



Mes compétences :

Qualité

Recherche et Développement

Gestion de projets

Analyse sensorielle

Développement

Recherche