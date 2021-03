Aurélien VERNET

Je suis actuellement attaché parlementaire au Sénat pour la Sénatrice Hélène Lipietz, EELV, membre de la commission des lois.



Je suis juriste de formation, puis je me suis spécialisé dans le conseil et la formation autour des thématiques développement durable, innovation, performance et intelligence collective.



Je développe une activité de consultant indépendant, j'effectue différentes missions auprès d'entreprises, d'associations et de collectivités territoriales.



www.interface-conscience.com



J'ai travaillé à la mise en place de l'ISO 26000 dans les entreprises, la mise en place de démarches d'Agenda 21 pour les collectivités et les méthodes et logiciels de collaboration décentralisée et de "knowledge management".



J'ai eu l'opportunité de concevoir une formation Développement Durable pour le groupe Alstom. Et de participer à la mise en place de projets innovants dans le domaine du Serious Game.



J'ai travaillé chez AREVA entre octobre 2008 et novembre 2009, j'étais chargé de la coordination du réseau de correspondant développement durable du groupe autour de la démarche "Bonnes Idées et Pratiques" (Innovation participative).



J'ai effectué une mission au ministère de l'environnement au sein de la D4E (direction des études économique et de l'évaluation environnementale). Il s'agissait du volet enquête publique de la loi Grenelle 2.



J'ai commencé mon parcours professionnel assez jeune comme Animateur puis formateur scientifique spécialisé en astronomie et en environnement, au sein d'une association d'éducation populaire. Je continue de m'y investir au sein du conseil d'administration.



Mes compétences :

Anglais

Management de projet

Management d'équipe

Innovation participative

Knowledge management. Analyse stratégique

Open office

Wordpress

buddypress

Droit de l'environnement

Innovation

Management

Environnement

Community management

Astronomie

Politique

Développement durable

Création

Conseil