Aurélie BLAIN

Titulaire d’une maîtrise en gestion de projets culturels ainsi que d’un master alliant sciences, culture, communication et multimédia j’ai organisé de nombreux projets en relation avec les sciences et la culture.



Au sein de Planète Sciences, J’ai eu l’opportunité de mettre en œuvre de nombreux projets en relation avec les sciences, les techniques et la culture. Depuis février 2013, j'ai pris le poste de Responsable APIS à l'Exploradôme. Je m'occupe ainsi d'un atelier concevant et fabriquant des manips scientifiques interactives à destination des centres de sciences. Je suis également en charge de créer le réseau APIS qui permettra de mettre en lien les centres de sciences pour la diffusion des manips créées.







Mes compétences :

Management

Coordination de projets

Culture

Rigoureuse

Dynamique

Gestion de projet

Gestion financière

Communication