Bonjour à toutes et à tous!



Je me présente , Aurélie Blain, 27 ans, originaire de la région Nord-Pas-de-Calais, titulaire d'un Master II STAPS mention Activités physiques adaptées pour la santé.



Forte d'une expérience en tant que monitrice sportive au sein de l'Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale durant 1 an 1/2, de 8 ans d'arbitrage (football) et de coaching, ainsi que diverses activités de type remise en forme, je suis apte à proposer à tout type de public une évaluation des compétences et de la condition physique générale de la personne, de ses spécificités liées notamment à une pathologie, ou trouble musculo-squelettique, de proposer un programme d'entraînement adapté à chacun, le tout dans un cadre convivial et ouvert.



