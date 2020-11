Aurore GOLIEZ

Après avoir travaillé comme professeur-documentaliste, j'occupe depuis près de cinq ans un poste de responsable librairie au sein d'un magasin de musique.

Depuis deux ans, j'ai rejoint l'association du Florain, la monnaie locale de Nancy et ses environs. Je souhaiterais aller plus loi dans mon engagement et développer, par conséquent, mes compétences dans les domaines administratif et communication afin de poursuivre, pourquoi pas, ma carrière dans l'ESS.



Mes compétences :

anglais courant (TOEIC B2 obtenu en oct. 2020)/ espagnol intermédiaire

Informatique : pack office, Wordpress

techniques d'archive

bon niveau d'orthographe

qualités rédactionnelles



Atouts :

curiosité desprit

travail déquipe