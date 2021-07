Aurore HERVÉ

Mes atouts pour devenir votre prochaine collaboratrice?



Diplômée d'un Master 1 en Communication (ISCOM), je suis spécialisée en relations presse, relations publiques et événementiel et me suis orientée vers la rédaction web qui me passionne. Ouverte d'esprit, je tire profit de chaque mission que l'on me confie pour approfondir mes connaissances et ainsi développer mes compétences.



Pour résumer :

- trois ans d’expérience en rédaction web

- Des qualités rédactionnelles

- Connaissance des techniques d’écriture journalistique, de l'intégration Web, du benchmarking, de la veille informative

- Connaissance du référencement web

- Une forte culture du web et un attraits pour les outils collaboratifs

- Un niveau d'anglais courant (un an passé aux USA)



- Un an d'expérience en communication Europe & International : Assistante chef de projet Semaine du développement durable, Assistante attachée de presse, Rédactrice web et Community manager, Bénévole (culture) à l'Alliance Française de Washington D.C

- Un profil généraliste : communication interne et externe, relations presse, relations publiques et événementiel



- Attrait pour le secteur de la culture (Clarinette, Orchestre, Formation musicale et Danse au CRR de Cergy-Pontoise; Arts Plastiques : Formation Atelier de Sèvres, cours du soir aux Beaux Arts de Cergy-Pontoise ; Photographie à la Torpedo Factory en Virginie), de la décoration, du design et de la cuisine.



Autant d’ expériences, de connaissances et d’aventures qui m'ont apporté rigueur et polyvalence. Force de proposition et m’adaptant à toutes les situations, j’essaie sans cesse de m’acheminer au-delà de l’ordinaire et des frontières. Une singularité qui m’a aussi permis de vivre une année aux USA, une terre qui m’est chère.



C’est avec ce bagage que je désire démontrer ma valeur et rejoindre d’ambitieux projets. Actuellement indépendante, je reste ouverte aux propositions éphémères ou durables, tant qu’elles ne manquent ni de sérieux, ni d’attrait.



Mes compétences :

Anglais courant

Médias sociaux

Communication

Rédaction

Word

Rédaction web

Powerpoint

Wordpress

Relation presse

Community manager

Culture

Art

Réseaux sociaux

Ecriture seo

CMS

SEO

Référencement naturel