Avelino Lucas GONCALVES DE ABREU

Dynamique, responsable, polyvalent,réactif et un très GRAND esprit d’équipe. . Compétences:

Administration des ventes national et export.

Achats

Service et support client.

Logistique.

Mon esprit d’équipe m’a permis au long de mes expériences professionnels apporté beaucoup aux connaissances ainsi que la productivité du travail. ma passion pour les langues et les cultures étrangères m'a permis de travailler toujours dans un contexte international (Trilingue Français/Portugais/ Espagnol - Anglais et Italien courant)



Mes compétences :

Export

Informatique

Commerce international

Service client

Logistique

Administration des ventes

Transport