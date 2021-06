Je réalise depuis plus de 7 ans, des études électriques dans les domaines des énergies renouvelables (photovoltaïque, éolienne, et biomasse) et dans l'industrie lourde (plateforme pétrolière). Ces études ont été menées afin de trouver la conformité vis-à-vis à des normes applicables.



Mes compétences :

Electrotechnique

Anglais

systèmes de supervision SCADA

Matlab

Energies renouvelables