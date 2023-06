Axel DE BEAUNE

Je propose aux entreprises (hi-tech ou non) de rédiger et éditer pour elles tout type décrit, régulier ou occasionnel, tel que journal ou lettre interne, newsletter imprimée ou électronique, livre blanc, étude de cas client, etc.

Travail réalisé daprès interviews ou sources anglaises.

Ayant souvent constaté un hiatus dans la communication d'entreprise, entre visions technique et commerciale, jai créé ADB Réalisations en 1994 pour aider mes clients à présenter leurs solutions de façon plus cohérente et efficace.



Pour tirer avantage de la réunion de ces deux points de vue, ADB Réalisations allie des connaissances techniques solides à l'expérience du marketing.

Nous appuyant sur une excellente capacité rédactionnelle et notre pratique de la gestion de projet, nous intervenons dans des domaines métier variés pour interviewer, étudier les documents existants, rédiger, traduire ou adapter, éditer et publier sous différentes formes.



En plus de cette activité d'écriture ou de réécriture, nous organisons et animons des réunions (brainstorming en interne ou résidentiel, rencontres de clubs utilisateurs)

Nous formons diverses populations à différents savoirs et outils concernant soit la capacité rédactionnelle, soit les techniques relationnelles.

Globalement, les services que nous proposons visent à aider l'entreprise -au sens large- à mieux communiquer ou échanger : avec l'extérieur ou en interne ; qu'il s'agisse de produits, de solutions, d'informations, d'idées, de savoirs ou de comportements.



Nous intervenons en français ou en anglais, en concertation avec les parties prenantes.

Vous trouverez les témoignages de nos clients, dont certains sont renommés, sur notre site webArray.



CURSUS en BREF : Électronicien puis informaticien chercheur à la C.I.I., j'ai avant de fonder ADB Réalisations en 1994, exercé durant 22 ans des responsabilités variées - techniques, managériales et marketing - en milieu international : Développement logiciel, Formation, Support technique, Management, Gestion de projet, Direction logistique et réparation, Service clients, Marketing en France et aux Etats-Unis chez Inforex, Datagraphix, Pr1me Computervision, JHP, Triumph-Adler et Intergraph.



Mes compétences :

Rédaction de documents techniques ou commerciaux

Management et gestion de projets

Electronique et systèmes d'information

Organisation et applications logicielles

Connaissance de nombreux domaines professionnels

Travail dans les deux langues, français et anglais

Marketing communication

Rédaction

Écriture

Interviews

Freelance

Formation

Rewriting

Informatique