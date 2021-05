Axel MEUNIER

Expert du recrutement en CDI, CDD et intérim, Human Talent est un cabinet de recrutement généraliste constitué de Consultants Indépendants.

Human Talent recrute sur toute la France Métropolitaine et sadresse aussi bien aux petites et moyennes entreprises quaux grands comptes.

Chaque Consultant de Human Talent détient une connaissance pointue du marché de lemploi et des métiers dans son domaine dactivité. Le cabinet Human Talent vous accompagne ainsi dans tous vos recrutements de lOuvrier Spécialisé au Cadre Dirigeant et vous dédie son expertise, secteur par secteur. Nos Consultants sont spécialisés dans une activité précise sur une zone géographique particulière. Ils connaissent donc parfaitement votre secteur et vos problématiques local



Human Talent est en recherche permanente de profils dans les secteurs d'activité suivants :



- Ingénierie & BTP

- Industrie

- Tertiaire

- Médical

- Finances

- Juridique



Notre valeur ajoutée réside dans la relation de proximité et de confiance que nous entretenons avec nos partenaires.

Nous sommes continuellement disponibles pour conseiller et nous privilégions une relation commerciale sur le long terme basée sur la confiance et la transparence.