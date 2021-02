Axel POUSSE-MARON

Issu dune Ecole Supérieur dInformatique et dune Ecole de Commerce, mes expériences professionnelles sont en relation directe avec le domaine commercial et le digital. Je me suis spécialisé au fil de mes différentes missions dans le management d'équipe et la gestion de projet.



Par ailleurs, je mintéresse à la conduite du changement face à des mutations et modifications organisationnelles en entreprise, thème que javais choisi de développer dans mon mémoire de recherche ainsi qu'a la mise en conformité des entreprises à la RGPD.



Mes compétences :

Conduite du changement

Gestion de projet

Communication et Webmarketing

Fidélisation et satisfaction client

Animation et management d'équipe

Stratégie de développement

Gestion de sites internet et réseaux sociaux

Veille média et e-réputation