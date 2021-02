Axelle ROLLAND

Astek se positionne comme un réel vecteur de solutions audacieuses et un catalyseur de changements technologiques. Depuis 1988, les femmes et les hommes du Groupe pilotent avec succès les stratégies de développement de nos clients. Autour de valeurs communes, nous avons gagné leur confiance et répondons à leurs enjeux en favorisant l’interaction des technologies et en bousculant les frontières sectorielles. Rejoignez notre groupe et ensemble réinventons les codes !



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Recrutement

Accompagnement

Management