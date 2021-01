Aycha MEGDOUD

Le phoning: Action primordiale pour le développement commercial de votre entreprise.

Forte de mon expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la téléprospection pour différents secteurs d'activités (télémarketing, prestations de services, événementiel, recrutement, presse...)

Je vous aide à développer votre chiffre d'affaire en vous proposant mes services adaptés à VOS besoins.



Indépendante, je mets à votre disposition mon expertise, ma rigueur et mon sens du contact pour vos différentes actions commerciales:

- Prises de rendez-vous

- Relances

- Fidélisations



Pour une démarche téléphonique personnalisée et de qualité contactez-moi ! 06.14.19.89.73



Mes compétences :

Assistante de Direction

Assistante rh

Manager

Travail temporaire