Ayoub NAJJARI

Après quatre années d'études à l'ECOLE SUPERIEURE de COMMERCE de DIJON, partagées entre cours de Finance d'entreprise et de stages, j'ai décidé d'orienter ma carrière vers les métiers du conseil.

Ayant une réelle compétence et une appétence pour les métiers de gestion du risque (Audit, contrôle interne, risque opérationnel, conformité), je justifie de plus de 24 mois d'expérience dans ces domaines là.



Je suis aujourd'hui consultant au sein du cabinet KPMG et travail sur les problématiques de Contrôle Interne, Audit Interne, Gestion des risques ainsi que sur la gouvernance pour une clientéles variées constituées de grands groupes.



Mes compétences :

Conformité