Ayyadi HADDED

Ingénieur d'étude et développement .Net



Langages : C#, ASP.net, HTML 5, CSS, JavaScript, Xml, T-SQL,TypeScript



Environnements de développement : Visual studio (2010, 2013, 2015), TFS 2015, BI(SSIS,SSAS Cube OLAP,SSRS)



Base de données : SQL Server (2005, 2008 R2, 2012 ET 2014) , Sybase ASE PL-SQL, MySQL, Ms Access



Framework : AngularJs, Angular2, JQuery ,bootstrap, iTextSharp, Telerik pour ASP, Telerik Reporting, Ext Js, CrystalReport, Sencha



Services Web : WCF, REST Services, ASMX, WebApi2



Mes compétences :

