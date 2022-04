Az-Eddine BENNANI

Je suis actuellement professeur à Reims Management School. Je réalise des missions de conseil et formation dans le cadre d'un cabinet de consulting que j'ai crée en 1994 après une expérience de 14 chez Hewlett-Packard, en France et à l'étranger.

Mes domaines d'interventions sont:

Management et Organisation,

International

Le Management de la valeur

Système d'Information,

Stratégie,

e-Business

e-Commerce

E-Health/e-Santé

Alignement Stratégique

Etc..



Mes compétences :

Business

COMMERCE

E commerce

Information Systems

Management

Management Information Systems

Strategy