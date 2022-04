Aziz ADJAHO

Au sein d'un Groupe Européen de conseil dans l’innovation technologique, depuis 2007 à ce jour, j’exerce des activités variées allant de la direction de projets, à l’expertise technique et aux audits.





Mes aptitudes et pratiques courantes couvrent:

- Vision globale des systèmes d’informations (Application, infrastructures)

- Modélisation des processus métier, et traduction des besoins métiers en fonctionnalités

- Architecture d’entreprise et veille technologique en SI et télécommunications

- Assistance à la gouvernance de systèmes d’informations et de télécommunications.

-Forte expertise technique en CRM et systèmes de communication multicanal



Références Projets de 2007 à ce jour :

-Assurance : Ag2r La Mondiale ; Groupama;

- Santé : IRCAD;

- Culture : Musée du Louvre;

- Transports et voyages : SNCF et Carlson Wagonlit.

-Télécommunications : Bouygues Télécoms

Quelques références phares :

- En 2006 Définition d’un projet de fusion de systèmes d’informations douaniers Inter États en Afrique, projet sponsorisé par l’union Européenne.

- En 2004 Conseiller de Ministre d’Etat (gouvernement africain) dans le cadre du Millenium Challenge Account Fund (USA FY 2004), coordination d’une équipe constituée d’une dizaine de représentants de ministères (Santé, Education, Nouvelles Technologies, Plan et Urbanisation, Finances, etc.)



Centres d’intérêts et perspectives futures :

-Création de valeur à travers les nouvelles technologies pour le développement des énergies renouvelables (cheminée solaires, batteries d’éoliennes offshores)

-Solutions technologiques pour offrir une alternative aux personnes « débancarisées »



Mes compétences :

BILLING

CTI

Échange de données informatisé

Asterisk

Gestion de la relation client

Voix sur IP

Enterprise Application Integration