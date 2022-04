Aziz BERCHTIKOU

Je suis diplômé en génie énergétique (technologie des plasmas ioniques) depuis 1999. Je compte 6 ans d’expérience en recherche et développement dans ce domaine. Aujourd’hui membre de l’OIQ, je souhaite intégrer une équipe R&D où je pourrais mettre à profit mon expertise et mes connaissances.



 Expérience pertinente en recherche dans le domaine des plasmas

 caractérisations physiques, mesures électriques et optiques.

 Programmation informatique et modélisation.

 Simulation sur ordinateur des processus de la physique des plasmas.

 Aptitudes en gestion de projets

 planification, élaboration, mise en œuvre d'expérimentations

 gestion des équipements de laboratoire.

 Capacités d’analyse et de synthèse, habiletés en résolution de problèmes,

 Autonome, esprit d’équipe et d’initiative.



Mes compétences :

Informatique

Modélisation

Modélisation simulation

Ordinateur

Physique

Physique des plasmas

Programmation

Programmation informatique

Recherche

Simulation

Thyristors

Analyse de données