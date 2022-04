Aziz BOUKLATA

Lyon - Rhône-Alpes



Bonjour,





Voilà 15 années que je mets mes compétences commerciales aux services de sociétés.





En effet mon naturel positif, ma détermination et mon esprit de challenger, m'ont permis de respecter et d'atteindre l'ensemble de mes engagements et objectifs fixés.



Tout au long de mon parcours j'ai su poser les bonnes questions afin d'obtenir les bonnes réponses, cela ne suffit pas sans une remise en question permanente. Ce qui m'a permis de progresser et de gravir les échelons petit à petit.



De plus, tous ces éléments m'ont appris à tirer profit de mes échecs, afin de ne pas commettre deux fois les mêmes erreurs et par conséquent éveiller en moi une envie d'avancer et une grande soif d'apprendre.

Ce qui je pense, fait de moi un encadrant, mais avant tout un commercial très ambitieux.



Enfin, toutes ces expériences, ces valeurs aquises pendant mon parcours me permettront d'évoluer tant professionnellement, que humainement.



Mes compétences :

Recrutement commercial

Négociation commerciale

Sécurité

SALES

Direct Sales Management

B2B

One shot

B2C

C.N.V

Gestion des conflits

Management of remote distance

Mind Mapping