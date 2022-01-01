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Aziz DABO

STEENVOORDE

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Paris dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

Depuis Mars 2010

Gerant de DaboTrade: Importation en Occident de la gomme arabique et du beurre de karité.
www.dabotrade.com




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COORDINATEUR DE PROJETS :PANALPINA PARIS

DEPUIS OCTOBRE 2009 COORDINATEUR DE PROJETS CHEZ PAN PROJETS PARIS.

JUIN 2008 - SEPT 2009 TPI (DONT UNE MISSION DE 8 MOIS CHEZ AIR LIQUIDE ENGENEERING COMME SPECIALIST TRANSPORT)

ENTRE AUTRES ACTIVITES:
- ETUDES DES DEMANDES DE TRANSPORT
- ACHAT DES PRESTATIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE
- CONSTITUTION DES OFFRES ET LEUR SOUMISSION AUX CLIENTS
- SUIVI ET PARTICIPATION AUX APPELS D'OFFRES ELECTRONIQUES (RFQ+E-AUCTION)

EXPERIENCE PRECEDENTE (BIO RAD LABORATORIES 77):
ASSISTANT ADMINISTRATION DES VENTES
-GESTION DES COMMANDES CLIENTS
-PASSATION DES ORDRES DE PICK AND PACK
-INSTRUCTIONS AUX TRANSPORTEURS
-GESTION DES DOCUMENTS(FACTURE,COLISAGE,EUR1,CREDOC ...)

EXPERIENCE D'AVANT (UPS SUPPLY CHAIN SOLUTION):
-PLANIFICATION DES TRANSPORTS DEPUIS L'EUROPE ET L'ASIE DU SUD EST VERS LE RESTE DU MONDE
-PASSATION DES ORDRES DE PICK AND PACK AUX WHS
-INSTRUCTIONS AUX TRANSPORTEURS
-SUIVI ET PARTICIPATION AUX APPELS D'OFFRES ELECTRONIQUES (RFQ+E-AUCTION

Entreprises

  • BIO RAD - ASSISTANT ADV EXPORT

    STEENVOORDE 2007 - maintenant BIO RAD Laboratories est une Société américaine produisant des réactifs pour laboratoires et centre de Recherche.

    En tant qu'assistant Export (USA,ITALIE, ISREAL...) => Réception, analyse et confirmation des commandes.

    Interface clients, entrepôt et les transitaires => Production de la documentation nécessaire à l'acheminement et optimisation (coût, délai et volume) des flux export.

    CONTRIBUTIONS APPORTEES:
    - Sens de l'initiative: mise en place de process de gestion des litiges fournisseurs

    - Analyse: conception de tableau recapitulant semestriellement les coûts d'expédition à repercuter à nos clients (Filiales d'Italie et d'ALLEMAGNE)
    - Qualités relationnelles: bonne élocution, sens de l'écoute et de la persuasion.

  • NORD SUD CTI / PARIS - AGENT TECHNICO COMMERCIAL

    2006 - 2007 NORD SUD CTI: une Société de commission de transport international de conteneurs (groupe BOLLORE)

    Réception, analyse et quotation des demandes clients.

    Force de proposition:
    * Mise en place de fichiers de gestion des tableux de prix.
    * Explications apportées aux membre de l'équipe d'astuces et de technique permettant une utilisation plus rapide et plus efficace des outils informatiques

  • UPS SUPPLY CHAIN SOLUTION - Assistant Area Manager

    2005 - 2006 UPS S.C.S (Supply Chain Managment) => ENTITE d'UPS dont le core business est l'optimisation de la Chaîne d'Aprrovisionnemnt des ses clients.


    Comme Assistant area manager
    * J'ai pu participé:
    - à l'écriture des process régissant les expédtions pour la zone grand export (EMEA),
    - à des tests IT censé améliorer la fluidité et la pertinence des informations entre UPS S.C.S, les fournisseurs de notre client et notre client.

    * J'ai établi des tableaux de suivi de performances fournisseurs
    * J'ai concoté les fichiers "matrice" nécessaires à la préfacturation

Formations

  • Haute Ecole Francisco Ferrer De La Ville De Bruxelles (Bruxelles)

    Bruxelles 1999 - 2002 COMMERCE INTERNATIONAL

Réseau