RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Paris dimanche 10 avril à partir de 20 heures.
Depuis Mars 2010
Gerant de DaboTrade: Importation en Occident de la gomme arabique et du beurre de karité.
www.dabotrade.com
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COORDINATEUR DE PROJETS :PANALPINA PARIS
DEPUIS OCTOBRE 2009 COORDINATEUR DE PROJETS CHEZ PAN PROJETS PARIS.
JUIN 2008 - SEPT 2009 TPI (DONT UNE MISSION DE 8 MOIS CHEZ AIR LIQUIDE ENGENEERING COMME SPECIALIST TRANSPORT)
ENTRE AUTRES ACTIVITES:
- ETUDES DES DEMANDES DE TRANSPORT
- ACHAT DES PRESTATIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE
- CONSTITUTION DES OFFRES ET LEUR SOUMISSION AUX CLIENTS
- SUIVI ET PARTICIPATION AUX APPELS D'OFFRES ELECTRONIQUES (RFQ+E-AUCTION)
EXPERIENCE PRECEDENTE (BIO RAD LABORATORIES 77):
ASSISTANT ADMINISTRATION DES VENTES
-GESTION DES COMMANDES CLIENTS
-PASSATION DES ORDRES DE PICK AND PACK
-INSTRUCTIONS AUX TRANSPORTEURS
-GESTION DES DOCUMENTS(FACTURE,COLISAGE,EUR1,CREDOC ...)
EXPERIENCE D'AVANT (UPS SUPPLY CHAIN SOLUTION):
-PLANIFICATION DES TRANSPORTS DEPUIS L'EUROPE ET L'ASIE DU SUD EST VERS LE RESTE DU MONDE
-PASSATION DES ORDRES DE PICK AND PACK AUX WHS
-INSTRUCTIONS AUX TRANSPORTEURS
-SUIVI ET PARTICIPATION AUX APPELS D'OFFRES ELECTRONIQUES (RFQ+E-AUCTION