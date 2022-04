Depuis Mars 2010



Gerant de DaboTrade: Importation en Occident de la gomme arabique et du beurre de karité.

www.dabotrade.com









&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&



COORDINATEUR DE PROJETS :PANALPINA PARIS



DEPUIS OCTOBRE 2009 COORDINATEUR DE PROJETS CHEZ PAN PROJETS PARIS.



JUIN 2008 - SEPT 2009 TPI (DONT UNE MISSION DE 8 MOIS CHEZ AIR LIQUIDE ENGENEERING COMME SPECIALIST TRANSPORT)



ENTRE AUTRES ACTIVITES:

- ETUDES DES DEMANDES DE TRANSPORT

- ACHAT DES PRESTATIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

- CONSTITUTION DES OFFRES ET LEUR SOUMISSION AUX CLIENTS

- SUIVI ET PARTICIPATION AUX APPELS D'OFFRES ELECTRONIQUES (RFQ+E-AUCTION)



EXPERIENCE PRECEDENTE (BIO RAD LABORATORIES 77):

ASSISTANT ADMINISTRATION DES VENTES

-GESTION DES COMMANDES CLIENTS

-PASSATION DES ORDRES DE PICK AND PACK

-INSTRUCTIONS AUX TRANSPORTEURS

-GESTION DES DOCUMENTS(FACTURE,COLISAGE,EUR1,CREDOC ...)



EXPERIENCE D'AVANT (UPS SUPPLY CHAIN SOLUTION):

-PLANIFICATION DES TRANSPORTS DEPUIS L'EUROPE ET L'ASIE DU SUD EST VERS LE RESTE DU MONDE

-PASSATION DES ORDRES DE PICK AND PACK AUX WHS

-INSTRUCTIONS AUX TRANSPORTEURS

-SUIVI ET PARTICIPATION AUX APPELS D'OFFRES ELECTRONIQUES (RFQ+E-AUCTION