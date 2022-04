Militaire de carrière, j'ai la rigueur et le professionnalisme attaché à ce métier.



Ayant plusieurs casquettes, je me démarque notamment dans la gestion des ressources humaines et la gestion de solde . Autre registre complètement différent, je suis technicien des réseaux mobiles de télécommunications.



Mes compétences :

Rigoureux

Professionnel

Serieux