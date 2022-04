Aziz EL AMRANI

Fondée en 1998 à Casablanca - Maroc, Univers Multimédia est une société spécialisée dans la vente de matériel informatique consommable et logiciels pour les professionnels et les particuliers. Univers Multimédia vous propose des solutions informatiques matériels et logiciels adaptées à tous vos besoins. Entreprises, P.M.E.-P.M.I., Grands Comptes, Administrations, Associations, Professions libérales, Particuliers... Nos domaines d'activité s'étendent sur 7 secteurs: Matériel Informatique " neuf et deuxième main " Consommable Informatique et Bureautique Equipement Bureautique Mobilier Bureau Logiciels Maintenance Informatique S.A.V Nous restons à votre entière disposition pour un devis ou pour tous renseignements complémentaires.



Mes compétences :

Maintenance informatique

Reseau informatique

vente matériel informatique